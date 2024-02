Sparatoria alla parata del Super Bowl | fermate tre persone

Spari alla parata del Super Bowl a Kansas City, morta una donna, 22 feriti di cui 8

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) , ma non si conoscono ancora i contorni dell’intera vicenda Ieri, 14 febbraio 2024, durante lache celebrava la vittoria dei Kansas City Chiefs alè scoppiato il caos a seguito di una. Laè avvenuta nel centro cittadino, vicino a Union Station, poco dopo la conclusione della. Al momento non è chiaro il movente della, ma la polizia sta indagando. Laè avvenuta intorno alle 14:30 (ora locale). La folla era stimata in circa 500.000. I giocatori dei Chiefs e lo staff erano al sicuro al momento della. Chaos has broken out at the end of the Chiefsparade. Police and military personnel just ...