Sparatoria a Kansas City | una donna morta e 22 feriti Biden | “Insensata epidemia di violenza”

La strage di Kansas City, tra i 21 feriti bambini e

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Unae altre 22 persone sono rimaste ferite: 11 vittime hanno tra i 6 e i 15 anni. Sale il terribile bilancio dellaavvenuta ieri pomeriggio a, nel Missuori, durante la parata celebrativa dei Chiefs, campioni del Super Bowl. Fermate tre persone armate, sospettate di avere sparato all’impazzata sulla folla radunata per celebrare i campioni di football. Movente da accertare. L’ultimo aggiornamento è arrivato dai vertici del Children's Mercy Hospital, nessuno deiè in pericolo di vita. È stata identificata lauccisa dai colpi di proiettile: si chiamava Lisa Lopez-Galvan, era una disc-jockey, madre di due figli. Chi era la...

