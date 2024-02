Spaccio interrotto Elicotteri e carabinieri nel Parco del Roccolo tra giacigli e un fucile

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un servizio di controllo, utilizzando gran parte delle forze sul territorio e con l’ausilio di “esterni“, pensato come deterrente, a scopo preventivo, dopo le vibranti proteste dei sindaci della zona: aveva questo intento il servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, messo in campo dainella mattinata di ieri nell’area deldeltra Busto Garolfo e Casorezzo. Venticinque, vale a dire il personale della Compagnia di Legnano (Stazioni di Busto Garolfo, Cuggiono, Parabiago, Nerviano e Nucleo operativo), supportati da dieci militari del Terzo Reggimento Lombardia e da un elicottero del 2° Nucleosti di Orio al Serio, hanno setacciato l’area del bosco del ...

