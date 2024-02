sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso di ulteriori 26 dosi di cocaina per complessivi 12 grammi circa oltre che di modiche quantità di hashish e marijuana, in parte occultate

Spaccia hashish e marijuana a Sessa Aurunca: documentati due anni di cessione droghe, arrestato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sessa Aurunca. Nella mattinata di oggi, 15 febbraio 2024, in Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sessa Aurunca, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indiziato, in concorso con altri, dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commessi in Sessa Aurunca e zone limitrofe tra il 2021 ed il 2022. Le indagini, coordinate da questa Procura e condotte dai citati militari, consentivano di svelare una condotte di spaccio di droghe leggere presso il comune di Sessa Aurunca e comuni viciniori, diretta principalmente ad assuntori locali e gestita dal destinatario del provvedimento ...

