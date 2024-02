Spacca un vetro sul bus dopo essere stato multato

è proprio a quel punto che il passeggero ha spaccato il vetro della porta posteriore del bus. I controllori hanno così cercato di calmarlo, avvertendo le forze dell'ordine . Che, una volta giunte sul

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quando i controllori lo hannosi è infuriato e ha sfondato ildella porta posteriore dell’autobus sul quale stava viaggiando. L’autista ècostretto a fermarsi e a saltare la corsa. Il parapiglia è scoppiato ieri mattina ialle 7.40 alla fermata di via Marsala, a Riglione, sulla Linea 190 che da Pisa arriva a Cascina. Lo ha denunciato Autolinee Toscane, il gestore unico regionale del trasporto pubblico locale, riferendo che i controllori avevano appena sanzionato "un passeggero sprovvisto di biglietto" e questi ha dato "in escandescenza e poi hato ildella porta posteriore del bus". L’uomo una volta calmato èaffidato ai carabinieri. Durante il parapiglia, i controllori di Autolinee Toscane hanno avuto il tempo di avvertire le forze dell’ordine e ...

