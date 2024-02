Sovere dà l’addio a Paolo Bianchi | medico morto a 28 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale dii funerali di, ildi 28improvvisamenteper un infarto nella sua casa di San Bonifacio, la cittadina di Verona dove si era trasferito da qualche tempo. Luttoè in lutto per la scomparsa del giovane. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia; mamma Mariapia e i fratelli Andrea e Stefano. Ierano già stati colpiti dalla perdita del padre Vincenzo,nel 2009 a 57, anche lui dopo un malore, accusato mentre partecipava ai campionati italiani di Enduro. In molti, in questi giorni, hanno fatto visita nella casa della famiglia, dove era stata allestita la ...