Sorpresa Putin | “Meglio Biden di Trump…” Pretattica?

britannico Boris Johnson è intervenuto dicendo che era meglio l'Ucraina è uno stato satellite degli Usa', dice Putin, convinto che dice Putin nell'approfondito excursus che coglie di sorpresa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente della Russia stupisce per le sue idee sulla corsa alla Casa Bianca, ma potrebbe anche essere un contro-ragionamento Un modo capovolto. Ilche non t’aspetti e che ti sorprende, forse anche troppo. Dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi ultimi due anni e che ci sono ancora oggi tra il Capo del Cremlino e Joe, il leader russo fa dichiarazioni che hanno lasciato di stucco, anche perché tra qualche mese ci sono le elezioni Usa e i rapporti tra americani e russi sono più che gelidi. Anzi, praticamente inesistenti, main riferimento alla corsa tra l’attuale presidente americano e il rivale (e quasi amico) Trump parla in modo sorprendente: “Joeè più esperto di politica e per questo la Russia preferirebbe lui rispetto a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti“. Il ...