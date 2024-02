“Sono nullatenente” | Fedez in Tribunale | esposto del Codacons alla Guardia di Finanza

Fedez « nullatenente». Durante un procedimento per diffamazione nel novembre del 2020, il rapper ha sorpreso tutti dichiarandosi «nullatenente» di ... (ilnapolista)

Fedez si dichiara “nullatenente”. Questa la risposta di Federico Leonardo Lucia ad una domanda ricevuta in Tribunale a Milano nel 2020 . La ... ()

AGI - Continua la querelle tra Fedez e il Codacons , che ha annunciato di aver presentato un Esposto alla Guardia di Finanza per "possibili situazioni ... (agi)

Fedez in tribunale : “Sono nullatenente”. E scatta l’esposto alla Finanza

Fedez torna alla ribalta per via di una deposizione resa ad un giudice nel 2020 nell’ambito di un processo per […] (perizona)