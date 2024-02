Nella categoria 73 kg, Mirko Zanni cercherà di difendere la sua attuale nona posizione con 335 kg, per non essere raggiunto dai tanti avversari vicinissimi a lui. Oscar Reyes Martinez, campione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quarta giornata che va in archivio con un retrogusto amaro per l’Italia ai Campionati2024 di, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi.continentale uscente nei -73 kg, è finito purtroppoclassifica nel concorso generale a causa di tre nulli nell’esercizio di slancio. In precedenza ilolimpico di Tokyo 2021 (nei -67 kg) si era ben comportato nello, avvicinandosi a due lunghezze dal suo primato nazionale (prima prova positiva a 150 kg, poi un nullo ed un’alzata valida a 153 kg) e mettendosi al collo la meda didi specialità alle spalle ...

Sollevamento pesi: doppietta ucraina nella categoria -64 kg femminile agli Europei 2024. Oro per Davydova Si conclude con il successo di Hanna Davydova la gara dedicata alla categoria -64 kg femminile, prova valida per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in Bulg ...

Europei di sollevamento pesi: Sergio Massidda conquista l’argento nello strappo È entrato nella storia della pesistica a settembre dello scorso anno conquistando due medaglie d’argento (nel totale con 302 chili, e nello strappo con 137 kg) ai Mondiali di Riyad, in Arabia Saudita.

Sollevamento pesi, Mirko Zanni fuori gara dopo il bronzo di strappo agli Europei. Oro e record per Andreev nei 73 kg Quarta giornata che va in archivio con un retrogusto amaro per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento ...