(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si conclude con il successo di Hannala gara dedicata alla-64 kg, prova valida per i Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in Bulgaria, precisamente a Sofia. Una buona prestazione per l’, contrassegnata da un solo errore per segmento. Parte con no lit lasta, la quale non riesce a tirare su 98 kg, misura trovata poi al secondo tentativo salvo poi salire a 100 kg nel terzo. Nello slancio invece arriva una bella progressione tra la prima e la seconda uscita, dove l’atleta mette a referto rispettivamente 117 kg e 120 kg, sbando i 122 kg finali dopo una review da parte dei giudici e chiudendo i giochi con il totale di 220 kg. Al secondo ...

Lo slancio condanna Sergio Massidda al quarto posto in occasione dei Campionati Europei 2024 di Sollevamento pesi . l’azzurro , in gara ... (oasport)

Europei di sollevamento pesi: Sergio Massidda conquista l’argento nello strappo È entrato nella storia della pesistica a settembre dello scorso anno conquistando due medaglie d’argento (nel totale con 302 chili, e nello strappo con 137 kg) ai Mondiali di Riyad, in Arabia Saudita.

Sollevamento pesi: doppietta ucraina nella categoria -64 kg femminile agli Europei 2024. Oro per Davydova Si conclude con il successo di Hanna Davydova la gara dedicata alla categoria -64 kg femminile, prova valida per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in ...

Sollevamento pesi: Massidda quarto agli Europei 2024 nella -67 kg. Argento di strappo per l’azzurro Lo slancio condanna Sergio Massidda al quarto posto in occasione dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi. L'azzurro, in gara eccezionalmente per la categoria non olimpica -67 kg, ha dovuto ce ...