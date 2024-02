Soldi per i migranti spesi in borsette e cene Chiesto il rinvio a giudizio per la moglie e la suocera di Soumahoro

per: 'attività educative e di integrazione sociale a carattere diurno a favore di minori stranieri non accompagnati', se è vero quanto questi ospiti affermano: dove vanno a finire questi soldi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La procura di Latina hail processo per le due donne e per due cognati di(estraneo invece alla vicenda). Secondo l'accusa avrebbero utilizzato impropriamente idestinati all'accoglienza dei

Quando parte la gara d’appalto per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate ?”: se lo chiedono i comitati per il Tram che, nelle ultime ore, ... (ilnotiziario)

A gennaio il Barcellona non è riuscito a vincere la Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid; grazie alla tripletta di Vinicius Jr, i blancos ... (ilnapolista)

Simulato l'acquisto di prodotti alimentari, ai percettori soldi in contanti, trattenendo una quota. I Truffa tori facevano anche prestiti a usura con ... (fanpage)

La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata ... (ilgiornaleditalia)

Fedez in tribunale: “Sono nullatenente”. E il Codacons presenta un esposto Fedez è nullatenente Da quanto dichiarato da lui in tribunale sì e il Codacons ha così deciso di presentare un esposto per evasione ...

Abusivismo edilizio: la Regione dà i soldi ai comuni ma aleggia l'idea di una sanatoria Da un lato si tende la mano ai comuni che hanno anticipato per la demolizione delle case abusive, dall'altro aleggia sempre ...

Polonia: ministro Esteri, abbiamo messo fine a “inutile guerra fredda” con istituzioni Ue L'attuale governo della Polonia ha messo fine a una "inutile guerra fredda" con le istituzioni dell'Unione europea. Lo ha detto il ...