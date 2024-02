Social | Ponissi | Così rivoluziono il mondo della nutrizione con un' apocalisse digitale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Flavioè un giovane consulente marketing, esperto nel mercato del sanitario e dei nutrizionisti. Proprio questi, ad esempio, lavorano molto grazie al web rivoluzionando il sistema. Si tratta di una vera e propria. E lo sa bene, che dice: "Oggi tanti nutrizionisti lavorano on line, ed è giusto che sia, semplicemente perché è possibile seguire il paziente a distanza, in modo più comodo e profittevole.”difende da sempre i suoi colleghi e parla dell'importanza di un'evoluzione in campo. Una vera e propria svolta. "Se non si punta su contatti e potenziali clienti non si può migliorare il proprio posizionamento", tuona. "Ci sono, infatti, una serie di servizi e consulenze che possono essere offerti online ma non ...