Bologna - I lavoratori del pubblico hanno dovuto rinunciarci il 31 dicembre. E i privati dovranno salutarlo dopo il 31 marzo. Niente proroghe per lo Smart working per fragili e persone con figli sotto i 14 anni : la norma che avrebbe dovuto stabilire la proroga della misura (al momento in scadenza al 31 marzo) doveva essere

Smart working, niente proroga per i lavoratori fragili del settore pubblico (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto la trasformazione della misura da temporanea a strutturale per tutti i lavoratori, del settore pubblico, come di quello privato, ma il governo non lo ha concesso Leggi tutta la notizia su vanityfair (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto la trasformazione della misura da temporanea a strutturale per tutti i, del, come di quello privato, ma il governo non lo ha concesso

Verso lo stop allo smart working, ecco cosa cambia con il Milleproproroghe 2024 Non è passata la proroga sullo smart working per i lavoratori appartenenti alla categoria dei “fragili” della Pa. Sono infatti stati respinti gli emendamenti al Milleproroghe per il rinvio dei termini ... Smart Working, niente proroga strutturale per i lavoratori fragili Bocciati gli emendamenti al Milleproroghe: nel privato finisce il 31 marzo, mentre il governo chiarisce che non c’è l’intenzione di intervenire per la Pa ... Smart working, nessuna proroga: perché il Governo non rinnova la scadenza Nessun rinnovo per lo smart working. Non sono stati approvati gli ultimi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle alla Camera nel decreto Milleproroghe: la proposta prevedeva il prolungamento del ...

