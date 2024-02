Smar working | no proroga per i lavoratori pubblici fragili | governo | “Non può diventare strutturale”

Non passa la proroga dello Smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione. Nemmeno il ?veicolo? del decreto Milleproroghe ... (ilmessaggero)

Il lavoro agile sta entrando ormai a pieno titolo nel quotidiano di aziende e lavoratori, con indubbi vantaggi per entrambi. Infatti, se per le ... (bergamonews)

No agli emendamenti al Milleproroghe per un rinvio dei termini e l’estensione alla PA, lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni e ... (ilsole24ore)

Non passa la proroga dello Smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione. Nemmeno tramite il decreto Milleproroghe si è ... (orizzontescuola)

Il Governo congela le multe ai No Vax. E nega lo smart working ai fragili In un emendamento della Lega il gradito omaggio ai no vax: è stata prorogata di sei mesi la sospensione delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione.

Quando esserci vale la pena: il futuro dell’esperienza nell’era digitale L’umanità di oggi e il futuro dell’esperienza: cambia davvero essere presenti o in digitale va bene lo stesso

Smart working, niente nuova proroga: nel privato la scadenza resta il 31 marzo No agli emendamenti al Milleproroghe per un rinvio dei termini e l’estensione alla PA, lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni e fragili del privato ...