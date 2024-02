Small Things Like These | la recensione | accadde in Irlanda

BERLINO ? Gli occhi sgranati e ultraterreni di Cillian Murphy brillano di orgoglio nella notte berlinese. L'attore ha aperto il Festival tedesco con Small things like these , è la prima volta per un film irlandese. Quaranta titoli nella carriera, il successo arrivato con la serie Peaky blinders , il lungo sodalizio con Christopher Nolan ha

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il film:, 2024. Regia: Tim Mielants. Cast: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Clare Dunne, Emily Watson. Genere: drammatico. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama:, 1985. Bill Furlong fa una scoperta che lo costringe a fare i conti con i segreti della sua comunità. Nel 2022 il pubblico della Berlinale si lasciava conquistare dalla tenerezza di The Quiet Girl, adattamento di un romanzo di Claire Keegan che arrivò fino agli Oscar, candidato per l’nella categoria del miglior lungometraggio internazionale (in quanto recitato prevalentemente in gaelico). Due anni dopo, la prosa della scrittrice è all’origine di un altro film selezionato all’interno della prestigiosa e ...

La star di Oppenheimer, Cillian Murphy , è il protagonista nel film di apertura della Berlinale. Sarà Small Things Like These di Tim Mielants ad ... (movieplayer)

Il 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino si aprirà il 15 febbraio 2024 con la prima mondiale di Small Things Like These , una ... (spettacolo.periodicodaily)

‘Piccole cose come queste’ aprono noiosamente la Berlinale Al tanto atteso ‘Small Things Like These’ non basta Cillian Murphy candidato all'Oscar. Fa di meglio l'indiano ‘Kottukkaali - The Adamant Girl’ ...

Small Things Like These, di Tim Mielants Small Things Like These fa vedere solo a intermittnza la sua indignazione anche se poi trova però il passo giusto nel finale .

Berlinale, da stasera l'Italia è 'Country in focus' L'Italia è "Country in Focus" per l'edizione 2024 dell'European Film Market (Efm) 2024 che si svolge dal 15 al 21 febbraio in concomitanza con il 74/o Festival Internazionale del Cinema di Berlino. (A ...