Slowdive | due nuove date in Italia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Annunciati due nuovi concerti degli. I giganti dello shoegaze tornano live inquesta estate con DNA concerti, l’1 luglio a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) per ACIELOAPERTO e il 2 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma per Roma Summer Fest. Dopo il successo delleinvernali a Milano e Bologna, entrambe ansold-out, glisaranno di nuovo nel nostro Paese con il loro imperdibile e potente live. Due occasioni preziose per ascoltare dal vivo l’acclamato Everything Is Alive, l’ultimo album della band britannica uscito a settembre 2023 per Dead Oceans, anticipato dai singoli alife e kisses, il cui videoclip è stato girato a Napoli. Sentito tributo alla madre di Rachel Goswell e al padre del batterista Simon Scott, entrambi ...

