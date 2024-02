SKY – Napoli | Zirkzee nel mirino | De Laurentiis ha telefonato al Bologna Ecco cosa filtra

Joshua Zirkzee Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro del Napoli e di Joshua Zirkzee che sarebbe tra i desideri per la prossima stagione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilpunta Joshuaper il dopo Osimhen: contatti avviati da ADL. Club in ottima salute economica dopo l’ultimo bilancio record. Ilsta sondando Joshuadelcome possibile sostituto di Victor Osimhen. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Luca Marchetti di Sky Sport, che parla di interessamento concreto del presidente De. Il club azzurro è in ottima salute economica dopo aver chiuso la scorsa stagione con un utile record di 80 milioni, il più alto della Serie A. Questo grazie ai costi ridotti e ai buoni risultati sportivi. Per questo, come spiega Marchetti, ilpuò permettersi una campagna acquisti importante a prescindere dalla qualificazione Champions. L’obiettivo è tornare protagonisti in Italia e in Europa. “In ...