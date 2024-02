Siti illegali oscurati | doppio blitz Nas e Guardia di Finanza

ROMA - 79 siti web oscurati, 5 arresti, 126 denunce e migliaia di medicinali sequestrati per un valore di circa 9 milioni di euro. E' il bilancio di "SHIELD IV", acronimo di Safe Health Implementation,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Diversi, tra cui un e-commerce, sono statida Nas edi Finanzia. Ilha portato anche a diversi sequestri di prodotti nocivi alla salute venduti su internet. Medicinali venduti online sequestrati, conclusa l’operazione “SHIELD IV” I Carabinieri del NAS hanno concluso “SHIELD IV”, l’operazione internazionale “Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development”, finalizzata alla tutela della salute e al contrasto della criminalità farmaceutica. All’operazione hanno aderito 28 Paesi (19 stati membri dell’UE e 9 paesi terzi), unitamente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) che ha offerto sostegno finanziario, Frontex, l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e ...