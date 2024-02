Monfils può festeggiare il primo set vinto contro Jannik dallo US openmsi va al terzo. Sinner chiude il set con 3 vincenti a 9 e 5 gratuiti a 12, vince un punto in meno da fondo e in percentuale

Sinner vince contro Monfils e va ai quarti di finale a Rotterdam: “Monfils incredibile show man” (Di giovedì 15 febbraio 2024) In un match che ha tenuto gli appassionati di tennis con il fiato sospeso, Jannik Sinner si è guadagnato un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo Atp 500 di Rotterdam. Attualmente quarto nel ranking mondiale, Sinner è sulla buona strada per superare Daniil Medvedev, collocandosi al terzo posto. La sua prossima sfida lo vedrà opposto al talentuoso Milos Raonic, il formidabile giocatore canadese che ha dimostrato le sue abilità superando De Jong in due set. Il percorso di Sinner nei quarti non è stato privo di difficoltà, specialmente negli ottavi di finale, dove ha affrontato il tenace Gael Monfils. L’incontro con il francese si è rivelato un duro test per l’italiano, che ha dovuto ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) In un match che ha tenuto gli appassionati di tennis con il fiato sospeso, Janniksi è guadagnato un posto neididel prestigioso torneo Atp 500 di. Attualmente quarto nel ranking mondiale,è sulla buona strada per superare Daniil Medvedev, collocandosi al terzo posto. La sua prossima sfida lo vedrà opposto al talentuoso Milos Raonic, il formidabile giocatore canadese che ha dimostrato le sue abilità superando De Jong in due set. Il percorso dineinon è stato privo di difficoltà, specialmente negli ottavi di, dove ha affrontato il tenace Gael. L’incon il francese si è rivelato un duro test per l’italiano, che ha dovuto ...

Sinner batte Monfils e raggiunge i quarti a Rotterdam L'altoatesino vince in tre set, se la vedrà ora con Raonic ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Prosegue il cammino di Jannik Sinner all''ABN Amro ...

