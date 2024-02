per la prima volta in carriera il canadese Milos Raonic, ex che giocherà il suo 80mo quarto di finale ATP, il primo dal Masters LA CRONACA DELLA PARTITA Pronti via e Sinner ha già un break di

Sinner-Raonic, Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta (Di giovedì 15 febbraio 2024) Prosegue l'avventura di Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam. L'altoatesino, dopo aver avuto la meglio negli ottavi finale sul transalpino Gael Monfils in 3 set, ai quarti sfida il canadese Milos Raonic, un avversario da non sottovalutare visto che in questo torneo ha superato nettamente il...

Sinner batte Monfils e raggiunge i quarti a Rotterdam L'altoatesino vince in tre set, se la vedrà ora con Raonic ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Prosegue il cammino di Jannik Sinner all''ABN Amro ... ATP Rotterdam, Sinner lascia un set ad un buon Monfils e accede ai quarti Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Il numero 4 del mondo supera l'ostacolo Gael Monfils: 6-3 3-6 6-3 il punteggio finale in una partita scorbutica, di quelle ... Sinner sa solo vincere: è ai quarti a Rotterdam Jannik Sinner nel 2024 non si batte. A Rotterdam supera Gael Monfils 63 36 63 e centra la dodicesima vittoria di fila. Centra così i quarti per ...

