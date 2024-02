Sinner-Monfils | Atp Rotterdam 2024 | a che ora inizia e dove vederla in diretta

Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, primo favorito del febbraio contro il francese Gael Monfils,

Ottavi di finale per Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam. L'altoatesino, che ha iniziato la stagione trionfando agli Australian Open, dopo aver intrapreso la sua avventura sul cemento del prestigioso torneo olandese battendo agevolmente nei sedicesimi di finale in 2 set Botic van de Zandschulp

ATP Rotterdam, van de Zandschulp terrorizzato da Sinner: “Devo giocare tornei dove lui non c’è!” Jannik Sinner ha sconfitto l'olandese Botic van de Zandschulp in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha debuttato in maniera con ...

Sinner trionfa a Rotterdam: una vittoria convincente Nel torneo Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner fa il suo rientro dopo la vittoria in Australia, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione sul campo da tennis.

A che ora Sinner-Monfils, ottavi ATP Rotterdam: programma, tv, streaming Jannik Sinner ha sconfitto l'olandese Botic van de Zandschulp in due set e ha così vinto la sua prima partita da Campione Slam. Il tennista italiano è tornato in campo dopo l'apoteosi agli Australian ...