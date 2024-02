Jannik Sinner nel 2024 non si batte. A Rotterdam supera Gael Monfils 63 36 63 e centra la dodicesima vittoria di fila. Centra così i quarti per la terza volta in tre partecipazioni all'ABN AMRO Open, l'ATP

Sinner batte Monfils e raggiunge i quarti a Rotterdam (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'altoatesino vince in tre set, se la vedrà ora con Raonic Rotterdam (OLANDA) - Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il 22enne di Sesto Pusteria, numero 4 del ranking e primo favorito del seeding,

Sinner fatica, ma batte anche Monfils: è nei quarti a Rotterdam L'altoatesino soffre contro il francese, perde un set, ma riesce comunque a superare le difficoltà. Domani sfida a Raonic ... Sinner sa solo vincere: è ai quarti a Rotterdam Jannik Sinner nel 2024 non si batte. A Rotterdam supera Gael Monfils 63 36 63 e centra la dodicesima vittoria di fila. Centra così i quarti per la terza volta in tre partecipazioni all'ABN AMRO Open, ... ATP Rotterdam: Sinner si distrae per un set ma supera Monfils. Nei quarti affronterà Raonic Jannik Sinner sconfigge in tre set Gael Monfils. Un brutto turno di battuta gli costa il secondo set, ma è sempre stato in controllo della partita. Venerdì nei quarti di finale il match con Milos Raon ...

