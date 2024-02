Sinistra Italiana Caserta | vertenza Nuroll | presentata interrogazione parlamentare

Nicola la Strada si terrà la raccolta delle firme su inizaitiva di sinistra Italiana; a Caserta città sarà possibile raccogliere le firme nella sede dell'Arci in via s. carlo 128 nei seguenti orari:

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pignataro Maggiore. Come anticipato nel comunicato di qualche giorno fa, abbiamo portato la vicendain Parlamento. Il nostro deputato Franco Mari ha presentato unaal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e alla Ministra del Lavoro Marina Calderone per conoscere quali misure intendano attuare per fronteggiare la crisi industriale aperta dalla proprietà turca ed evitare la bomba sociale che innescherebbe la chiusura dello stabilimento di Pignataro Maggiore.è determinata a monitorare la vicenda dellae dispiegherà ogni azione necessaria per garantire l’apertura del tavolo di crisi e salvaguardare i 76 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Pignataro Maggiore, ad oggi in cassa integrazione. Restiamo in attesa della risposta dei ...