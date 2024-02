Simone Zaza oggi | perché il bomber non riesce a trovare una squadra

Il centrocampista della Juve è ambito sul mercato ed, ad oggi, Anche l'attaccante italiano Simone Zaza , ormai dormo da quasi un

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sembra non interrompersi la parabola discendente dell’ex attaccante del Torino e della Nazionale. A che punto è la notteda Policoro, classe 1991, è stato uno degli attaccanti più prolifici della seconda parte degli Anni Dieci del nuovo millennio. Un attaccante capace di imporso ai massimi livelli partendo dalla Serie D Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Chi è Beppe Bozzo, il procuratore di Bernardeschi Beppe Bozzo è uno dei pochi agenti che ha avuto la capacità di diventare il punto di riferimento di un calciatore per tutta la carriera: Simone Perrotta ha inziato.

Calciomercato, non è ancora finita: 5 svincolati che potrebbero ancora approdare in Serie A Ecco una lista dei 5 giocatori svincolati che potrebbero realmente arrivare in Serie A anche al termine del calciomercato invernale Il calciomercato invernale si è appena concluso. Alle ore 20.00 di i ...