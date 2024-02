Signorvino altro che calzini | 72milioni di fatturato nel 2023 | e boom previsto per il 2024

Band di Alberto Salaorni, che da sempre si esibisce accanto a subito dopo la festa degli innamorati, tornano al Signorvino di è invece al Qvinto Ponte Milvio con un altro showcase, questa volta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 febbraio 2024), la rinomata insegna del gruppo Oniverse (precedentemente noto come Calzedonia), ha concluso ilcon un notevole incremento. Ilha raggiunto i 72 milioni di euro, segnando un aumento rispetto ai 55 milioni dell’anno precedente. Questo risultato è stato generato per il 70% dalla ristorazione e per il 30% dall’enoteca, con una piccola quota di 1,2 milioni attribuita all’e-commerce. L’analisi delle vendite dievidenzia che bollicine e vini rossi sono stati i principali motori delle vendite, con Franciacorta (10%), Amarone (9%) e Champagne (8%) a guidare la classifica. In termini di volume, invece, spiccano Prosecco (14%), Valpolicella Ripasso (7%) e Franciacorta (6%). Nel dicembreha esteso la sua presenza all’estero, aprendo i suoi ...