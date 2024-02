sia per essere consultati in loco che per essere presi in Per tutta la giornata di venerdì 16 febbraio sono numerose le iniziative I parcheggi dei tre plessi scolastici saranno riservati

«Si sono presi tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Brutta avventura per Jo Squillo: la cantante, 61 anni, è stata derubata a Roma, in zona Talenti. È stata lei stessa a raccontarlo in post social accompagnato da un video in cui non nasconde l’amarezza per quanto accaduto. Mostrando l’auto sulla quale viaggiava con i vetri rotti, racconta «la triste avventura di farsi portare via tutto». Siamo donne, il tormentone anni ’90 di Jo Squillo e Sabrina Salerno colonna sonora di una serie tv X ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di giovedì 15 febbraio 2024) Brutta avventura per Jo Squillo: la cantante, 61 anni, è stata derubata a Roma, in zona Talenti. È stata lei stessa a raccontarlo in post social accompagnato da un video in cui non nasconde l’amarezza per quanto accaduto. Mostrando l’auto sulla quale viaggiava con i vetri rotti, racconta «la triste avventura di farsi portare via tutto». Siamo donne, il tormentone anni ’90 di Jo Squillo e Sabrina Salerno colonnara di una serie tv X ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza