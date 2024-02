e per salvarsi si finge morta. La scarsa lucidità dei tre fa sì La scarsa lucidità dei tre fa sì che, per fortuna della stessa, in una località protetta, in quanto parente di un pentito. La

Si finge pentito per uccidere pm durante interrogatorio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato da Carmen Ruggiero, pubblico ministero dell'antimafia di Lecce: l'obiettivo dichiarato quello di tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, poi fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio...

