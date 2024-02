e per salvarsi si finge morta. La scarsa lucidità dei tre fa sì La scarsa lucidità dei tre fa sì che, per fortuna della stessa, in una località protetta, in quanto parente di un pentito. La

Si finge pentito per uccidere pm durante interrogatorio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, poi fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell'operazione chiamata 'The Wolf' che portò la magistratura salentina, nel luglio 2023, a smantellare il clan Lamendola-Cantanna. Il bersaglio era proprio la pm titolare dell'inchiesta, Carmen Ruggiero, che ottenne dalla gip Francesca Mariano l'ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone. Sia Ruggiero sia Mariano finirono sotto tutela. Nei giorni alla giudice Marinano è stata assegnata una scorta con auto blindata dopo che le è stata lasciata sotto casa una testa di capretto con un coltello conficcato. Circa due settimane dopo l'arresto, il 31 luglio scorso, Carrino - emerge ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la golal'incontro. Il piano, poi fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell'operazione chiamata 'The Wolf' che portò la magistratura salentina, nel luglio 2023, a smantellare il clan Lamendola-Cantanna. Il bersaglio era proprio la pm titolare dell'inchiesta, Carmen Ruggiero, che ottenne dalla gip Francesca Mariano l'ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone. Sia Ruggiero sia Mariano finirono sotto tutela. Nei giorni alla giudice Marinano è stata assegnata una scorta con auto blindata dopo che le è stata lasciata sotto casa una testa di capretto con un coltello conficcato. Circa due settimane dopo l'arresto, il 31 luglio scorso, Carrino - emerge ...

