17.47 Lecce, si finge pentito per uccidere Pm Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante

Si finge pentito per uccidere la pm durante l’interrogatorio: il piano shock del detenuto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un detenuto ha finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l’incontro. Il piano, successivamente fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell’operazione chiamata “The Wolf” che portò la magistratura salentina, nel luglio 2023, a smantellare il clan Lamendola-Cantanna. Il bersaglio era proprio la pm titolare dell’inchiesta, che ottenne dalla gip Francesca Mariano l’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone.Leggi anche: Delitto Alberica Filo della Torre: una valanga di errori e la Cassazione manda a processo i consulenti della Procura A salvare la pm un tenente dei carabinieri A salvare la titolare dell’inchiesta è stato un tenente dei carabinieri, che ha ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Unha finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la golal’incontro. Il, successivamente fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell’operazione chiamata “The Wolf” che portò la magistratura salentina, nel luglio 2023, a smantellare il clan Lamendola-Cantanna. Il bersaglio era proprio la pm titolare dell’inchiesta, che ottenne dalla gip Francesca Mariano l’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone.Leggi anche: Delitto Alberica Filo della Torre: una valanga di errori e la Cassazione manda a processo i consulenti della Procura A salvare la pm un tenente dei carabinieri A salvare la titolare dell’inchiesta è stato un tenente dei carabinieri, che ha ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza