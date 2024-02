17.47 Lecce, si finge pentito per uccidere Pm Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante

Si finge pentito per uccidere la pm antimafia Carmen Ruggiero: “Volevo tagliarle la gola durante l’interrogatorio” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Avrebbe finto di collaborare con la giustizia solo per tagliare la gola alla pm. Il piano, poi fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell’operazione “The Wolf” con cui è stato smantellato il clan pugliese di Lamendola-Cantanna. L’obiettivo di Carrino era proprio la magistrata della Dda di Lecce Carmen Ruggiero, che a luglio ha ottenuto dalla gip Francesca Mariano l’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone. Entrambe sono poi finite sotto scorta. È stato lo stesso Carrino a confessarlo durante un interrogatorio tenuto il 23 ottobre scorso nel carcere di Terni, dove era stato trasferito per ragioni di sicurezza. “Volevo attirare l’attenzione della Dda su di me e dissi ad un agente della Polizia penitenziaria, in via riservata, di voler ... Leggi tutta la notizia su tpi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Avrebbe finto di collaborare con la giustizia solo per tagliare laalla pm. Il piano, poi fallito, sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati coinvolti nell’operazione “The Wolf” con cui è stato smantellato il clan pugliese di Lamendola-Cantanna. L’obiettivo di Carrino era proprio la magistrata della Dda di Lecce, che a luglio ha ottenuto dalla gip Francesca Mariano l’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 persone. Entrambe sono poi finite sotto scorta. È stato lo stesso Carrino a confessarloun interrogatorio tenuto il 23 ottobre scorso nel carcere di Terni, dove era stato trasferito per ragioni di sicurezza. “attirare l’attenzione della Dda su di me e dissi ad un agente della Polizia penitenziaria, in via riservata, di voler ...

