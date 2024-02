Si finge pentito e chiede di collaborare con la giustizia per uccidere la pm durante l’interrogatorio

Il sacchetto lo infila nel retto, poi chiede di andare in bagno dove recupera l'arma e la infila negli slip, pronta per l'uso. All'uscita dal bagno viene perquisito dal tenente dei carabinieri

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pancrazio Carrino, 42 anni, tra gli indagati dell'operazione The Wolf che aveva permesso allasalentina di smantellare i clan Lamendola-Cantanna, aveva chiesto dicon laperla pml'interrogatorio. "Dovevo sgozzarla con un coltellino artigianale realizzato in ceramica"

