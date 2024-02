Short track | Coppa del Mondo | Pietro Sighel guida la spedizione azzurra a Danzica

Cala il sipario anche sulla terza e ultima giornata di gare a Dresda , dove si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. Nei 1000 metri maschili Luca Spechenhauser supera i quarti di finale, poi in semifinale non riesce a centrare l'accesso all'atto conclusivo della Finale A e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si sta per aprire la tappa di, la sesta e ultima del circuito dideldi. Saranno 10 gli azzurri impegnati in Polonia sotto ladell’head coach Maggie Qi, dei tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari e dell’aiuto allenatore Lucia Peretti Viscardi. In programma nel fine settimana una doppia sessione sui 500 metri con riflettori puntati sul fuoriclasse(Fiamme Gialle). Oltre al classe 1999, saranno in gara al maschile anche Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile spazio invece a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna ...