Shiffrin | «In tv dovrebbero far vedere quanto ci facciamo male | anche se le immagini sono crude»

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Non puoi combattere con una montagna e aspettarti di vincere”. Mikaelaparla dei pericoli dello sci – sempre di più, sempre più estremi, quasi un’epidemia – con il Telegraph, una settimana prima di cadere a Cortina. E di farsicome il compagno, Kilde. È un’intervista, scrive lo stesso giornale inglese, un po’ premonitrice. Perché la più grande sciatrice della storia parla proprio di quello, degli incidenti, del perché continuare, di come affrontare i pericoli. “Il rischio di schiantarsi e di avere non solo infortuni che interrompono la carriera o la stagione, ma infortuni che alterano la vita… è un peso molto grande da portare con sé. Soprattutto quando lo hai sperimentato in prima persona, immagino che la prospettiva cambi un po’. Non lo nego. Ma si tratta di valutare il rischio rispetto al rendimento, credo. Mi sento responsabile. ...

Ancora qualche giorno prima del ritorno sulla neve di Shiffrin: quasi sicuramente sarà "no" ai super-g in Val di Fassa Dopo aver escluso subito il rientro per Crans-Montana, la fuoriclasse statunitense va verso la rinuncia anche alle ultime gare di velocità prima delle finali, ...

Sci: Cdm, Shiffrin salterà le gare ad Andorra a causa di un infortunio al ginocchio Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La superstar dello sci alpino Mikaela Shiffrin salterà le gare di gigante e slalom a Soldeu, Andora, nel fine settimana perché ha bisogno di più tempo per riprendersi da un ...

Sci Alpino, Shiffrin rinuncia a Soldeu e attacca la FIS: "Non pensa agli atleti di punta, troppi impegni" Mikaela Shiffrin ha spiegato sui social che il ginocchio sinistro non le consente ancora di tornare in pista. Poi ha attaccato la FIS per i troppi impegni.