Sharon Stone: "Essere famosi è molto costoso" (Di giovedì 15 febbraio 2024) La star Sharon Stone parla della fama, dichiarando che Essere una celebrità ha un costo notevole da sostenere. Dopo decenni di carriera Sharon Stone non le manda a dire a nessuno, parlando liberamente di ciò che vuole. Nota per non trattenersi, la 65enne non si risparmia nemmeno sull'argomento fama, dichiarando che Essere una celebrità è una professione costosa. "È molto costoso Essere famosi. Vai a cena fuori, ci sono 15 persone a tavola, e chi paga il conto? Ricevi un conto da 3.000 dollari per la cena", ha commentato la Stone a InStyle. Anche dopo la prima del suo grande film Basic Instinct nel 1992, la Stone viveva in una strada ad accesso pubblico che non aveva sistemi …

