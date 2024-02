Le partite delle 18.45 Feyenoord - ROMA (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW) Galatasaray - Sparta Praga (diretta su Sky Sport 254 e NOW) Shakhtar Donetsk - Marsiglia (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW) Young Boys - Sporting Lisbona Le partite delle 21 MILAN - Rennes (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport

Shakhtar Donetsk-Marsiglia, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso su Correa

Alle 18:45 Shakhtar Donetsk-Marsiglia, match valido per l'andata dei playoff di Europa League. La scelta di Gattuso su Correa nelle formazioni ufficiali

Shakhtar Donetsk-Marsiglia: le formazioni ufficiali, fuori Correa

Shakthar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo; Sikan.

Marsiglia (3-5-2) Pau Lopez; Clauss, Gigot, Balerdi; Luis Henrique, Harit, Kondogbia, Ounahi, Merlin; Moumbagna, Aubameyang.

