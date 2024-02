Sfilata di trattori tra applausi e una benedizione

leggi anche Trattori, accordo su Irpef: sconto per redditi tra ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Protesta trattori, La sfilata ha preso il via dopo l'incontro col governo. "È andato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladei, glidella gente a bordo strada e degli automobilisti, addirittura laimpartita da un sacerdote. Nel pomeriggio di ieri a Faenza è andata in scena una nuova marcia dei mezzi agricoli che per due ore, dalle 14 alle 16, ha visto in strada circa 120, in cammino a passo d’uomo lungo via Granarolo e via San Silvestro. Il corteo è partito dal casello alla volta della città intorno alle 14, subito dopo laimpartita da un prete arrivato per l’occasione. Un’ulteriore prova, quest’ultima, di come il movimento dei– “scomunicato“ dalla Coldiretti e dagli altri sindacati di categoria – goda invece di un sostegno popolare a dir poco trasversale. Perfino dinanzi agli inevitabili disagi sul fronte del ...