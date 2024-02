impegnata in Lombardia, si piega alla solida in occasione dell'ultima giornata, venga garantita Il risultato della sfida sarà fondamentale in All.: Fiorito c.s.

Sfida all'ultima piega: a Napoli il Campionato Nazionale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Appuntamento a Napoli per il Campionato Nazionale Italiano 2024 I.N.A.I., un evento imperdibile per tutti gli appassionati di acconciatura. Un vero e proprio "tourbillon di creatività e talento", dove i migliori acconciatori d'Italia si sfideranno in un'entusiasmante competizione all'insegna delle ultime tendenze e dell'innovazione. Fortemente voluto dal promotore Antonio Palmieri, imprenditore napoletano, che con grande impegno e determinazione ha pianificato la tappa nella città di Napoli, in collaborazione organizzativa con l'Istituto Nazionale dell'Acconciatura Italiana (I.N.A.I.) in collaborazione con Multicenter School e l'Accademia Campana di Giugliano, il Campionato Nazionale rappresenta un'occasione unica per ammirare da vicino le abilità degli hair stylist ...

A Napoli per due giorni una sfida all'ultima 'piega' Sfida all'ultima piega: a Napoli il Campionato Nazionale Italiano 2024 dell'Istituto Nazionale dell'Acconciatura Italiana. Un evento importante per tutti gli appassionati di acconciatura. (ANSA) ... Cattolica: venerdì la presentazione del libro di Sarah Savioli "I selvatici" Due appuntamenti da non perdere con libri, autori e una sfida fino all'ultima pagina, questo week end al Centro Culturale Polivalente. Torna la gara di lettura più attesa dell'anno, "Per un pugno di t ...

