(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Italia è inneidi pallanuoto maschile. Ilha sconfitto in semila. Ennesima impresa della squadra di Campagna che sabato in

Settebello strepitoso, è in finale ai Mondiali: Spagna ko, l’Italia sfiderà Croazia o Francia L’Italia è in finale nei Mondiali di pallanuoto maschile. Il Settebello ha sconfitto in semifinale la Spagna. Ennesima impresa della squadra di Campagna che sabato in finale sfiderà Croazia o Francia.

Settebello USS Dario Gonzatti ai Tricolori di Categoria a Lignano Sabbiadoro Strepitoso rendimento di Beatrice Serra, brava a conquistare tre volte il podio tricolore: argento nei 200 monopinna, bronzo nei 100 e nei 400 ...

Tricolori di categoria, settebello USS Dario Gonzatti a Lignano Sabbiadoro Strepitoso rendimento di Beatrice Serra, brava a conquistare tre volte il podio tricolore: argento nei 200 monopinna, bronzo nei 100 e nei 400. Un argento (100 monopinna) e tre quarti posti (50, 200, ...