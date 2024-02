il solito Francesco Di Fulvio ha firmato una tripletta da urlo), ma l'Italia ha sofferto in difesa nonostante le parate del Mondiali di Fukuoka: Settebello raggiunto dalla Serbia a 48'' dalla

Settebello da impazzire: altra impresa mondiale, batte la Spagna 8-6 e vola in finale! Azzurri avanti anche di quattro gol, poi si chiude con due gol di vantaggio: sabato per l'oro contro Croazia o Francia. Campagna: "I ragazzi mi hanno commosso" ...

Settebello da urlo: 8-6 alla Spagna e finale mondiale Italia della pallanuoto in festa, grazie alla vittoria che il Settebello ha ottenuto contro la Spagna ai Mondiali 2024 in corso a Doha, in Qatar. Per gli Azzurri del ct Sandro Campagna arriva un 8-6 c ...

Settebello da urlo: l'Italia della pallanuoto schianta la Spagna e va in finale ai Mondiali Grande impresa del Settebello, che supera 8-6 la Spagna campione d'Europa e favorita alla vigilia. In finale affronterà, sabato 17 febbraio, la vincente tra Croazia e Francia ...