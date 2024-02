Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha prorogato al 22 febbraio 2024 alle ore 14:00 il termine per partecipare al Bando 2023 di selezione per 52.236 operatori volontari che animeranno i programmi di intervento del

Servizio civile, prorogato il termine: domande fino al 22 febbraio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola comunica che sono stati prorogati i termini per prendere parte al bando per il Servizio civile universale. La scadenza pertanto è fissata entro le ore 14 del 22 febbraio 2024. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande . Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://ancicampania.it/pubblicato-il-nuovo-bando-per-il-Servizio-civile-universale-scadenza-15-febbraio-2024/ Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola comunica che sono stati prorogati i termini per prendere parte al bando per iluniversale. La scadenza pertanto è fissata entro le ore 14 del 222024. Oltre taleil sistema non consentirà la presentazione delle. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://ancicampania.it/pubblicato-il-nuovo-bando-per-il--universale-scadenza-15--2024/ Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

È stata prorogata la scadenza del bando per il servizio civile nazionale È stata prorogata la scadenza del bando per il servizio civile nazionale. Alla Misericordia Santa Gemma Galgani sono ancora disponibili dei posti, chi fosse interessato può contattarci allo 0583936392 ... Cassazione: obbligo di dimora e arresti domiciliari non sono equiparabili La Cassazione ha chiarito che l'obbligo di dimora, anche se accompagnato al divieto di lasciare l'abitazione in determinati orari, non è equiparabile agli arresti domiciliari. Servizio Civile Universale, prorogato al 22 febbraio il termine per le domande GIULIANOVA – Gli Uffici Comunali rendono noto che è prorogata al 22 febbraio la scadenza relativa al Servizio Civile Universale, inizialmente fissata al 15 febbraio. Si ricorda che il ...

Video di Tendenza