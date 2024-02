(uomini e donne sempre sorridenti, nella ristorazione, servizi, esempio piccole isole di sabbia incontaminate usate come base per oggi sono usate per il trasporto dei turisti dalla capitale Stone

Servizi per i turisti con bisogni speciali (Di giovedì 15 febbraio 2024) È partita ieri l'attività di rilevazione delle informazioni sulle caratteristiche delle strutture e dei Servizi turistici di Cervia, nell'ambito del progetto regionale per il turismo accessibile 'In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me'. La rilevazione, effettuata con la compilazione di un apposito questionario da parte degli operatori, ha il duplice obiettivo di semplificare il reperimento delle informazioni necessarie ai turisti con bisogni particolari e di promuovere l'offerta turistica già esistente sul territorio. Le informazioni raccolte confluiranno infatti automaticamente su una sezione dedicata del portale 'EmiliaRomagnaTurismo', fungendo da vetrina per gli operatori e da motore di ricerca per i turisti con disabilità o altre condizioni che richiedono attenzioni ...

