Serie C1 Verag sull’altalena E ora c’è il Versilia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una vittoria esterna ed una sconfitta casalinga. Questo il bilancio dellaVillaggio nelle ultime due giornate del campionato diC1 di calcio a cinque. Prima, nel turno infrasettimanale, è arrivato il successo sul campo della Virtus Poggibonsi (4-2) ma poi c’è stata la sconfitta di misura in casa con Le Crete (1-2) che ha lasciato i pratesi in nona posizione con 23 punti. Comanda ilcon due partite in meno a quota 51, squadra che domani laVillaggio sarà chiamata ad affrontare in trasferta. Scendendo inC2, dopo il doppio turno della scorsa settimana la Timec Prato è rimasta da sola in testa al girone B grazie alle vittorie ottenute sul campo dell’Alfieri Campi (7-2) e sulla Laurenziana (4-0). I pratesi sono saliti a quota 55 punti, due in più dell’Atletico Fucecchio ...