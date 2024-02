Il Milan, reduce da una serie altalenante in casa nelle ultime su Sky Sport Calcio 202 , Sky Sport 253 e in streaming su NOW , lo tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più

Serie C NOW girone C 26esima giornata pari ancora senza gol per il Crotone vs Picerno. La vittoria un frutto proibito per gli squali. (Di giovedì 15 febbraio 2024) Picerno 0 Crotone 0 Picerno (4-2-3-1): Merelli, Cadili, Allegretti, Biasiol, Guerra, Pitarresi (Sevo Ciko), Gallo, Graziani (Ceccarelli), Santarcangelo (Albadoro), Esposito, Murano. All. Emilio Longo Crotone (3-5-2): Dini, Rispoli, Gigliotti, Loiacono, Tribuzzi, D'Angelo (Bruzzaniti), Zanellato, D'Ursi (Cantisani), Giron, Comi (Vitale), Gomez (Kostadinov). All. Zauli Arbitro: Antonio Costanza di Agrigento Assistenti: Roberto Allocco di Alba-Bra; Nicola Morea di Molfetta Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Vingo di Pisa Ammoniti: Albertini, Zanellato Angoli: 6 a 5 per il Picerno Recupero: 1 e 4 minuti Mister Zauli: "abbiamo giocato contro una grossa squadra che ha perso soltanto tre partite. La mia squadra ha durante la partita saputo imporre il proprio palleggio per lunghi tratti. Il punto ..."

