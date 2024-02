Serie C 2023 2024 | i risultati | il Perugia batte la Fermana 1-0

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cinque le partite andate in scena nella serata di oggi nella ventiseiesima giornata diC. Nel girone B la Vis Pesaro non è andata oltre il 2-2 con l’Ancona. Ilinvece ha battuto lagrazie ad una rete di Seghetti all’85’. Nel girone C solo 0-0 per Juve Stabia-Brindisi e Virtus Francavilla-Turris. Potenza e Avellino invece si sono accontentati del 2-2. Le reti di Saporiti e Candellori per i padroni di casa, quelle di D’Ausilio e Rigione per la formazione ospite. Ie i marcatori Girone B Vis Pesaro-Ancona 2-2 (24? Paolucci, 52? Pucciarelli, 60? Zagnoni, 76? Giampaolo)1-0 (85? Seghetti) Girone C Juve Stabia-Brindisi 0-0 Virtus Francavilla-Turris 0-0 Potenza-Avellino 2-2 (3? Candellori, 58? D’Ausilio, 73? Rigione, 89? Saporiti) ...

