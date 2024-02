Serie A | probabili formazioni della 25esima giornata Calendario partite e classifica

Turnover moderato per Inzaghi verso la Champions. Arnautovic sarà titolare al posto di Lautaro, sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto. Out Acerbi: ecco De Vrij. Recuperato Frattesi che parte dalla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 - Archiviati gli impegni europei che hanno visti protagoniste anche le italiane, è di nuovo tempo diA. E' in arrivo la, che verrà inaugurata di venerdì da Torino-Lecce. Nella stessa sera, seppur due più tardi, in campo anche la capolista Inter in un vero e proprio testacoda con la Salernitana. La tavola sembra apparecchiata per un nuovo successo dei nerazzurri, al comando, sempre più lanciati verso lo Scudetto (e la seconda Stella). Le inseguitrici Juventus e Milan sono di scena in trasferta rispettivamente a Verona e Monza. Fra i match più interessanti del turno c'è Lazio-Bologna, sfida davvero importante in chiave Champions League. Restando in zona Europa, l'Atalanta ospita il Sassuolo, la Roma va a Frosinone, mentre la Fiorentina è ...