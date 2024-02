Serie A – Inter-Salernitana | testacoda con vista Champions Lautaro protagonista come all’andata | doppietta a 4 | 40 su Sisal it

Contro la Salernitana Inzaghi potrebbe optare per qualche cambio, senza però stravolgere la formazione. Due giocatori dovrebbero avere spazio dal primo minuto: Arnautovic e Dumfries. L'olandese nell'ultimo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Quarantasette punti di differenza in classifica, 19 vittorie contro 2; miglior attacco contro peggior difesa. Venerdì sera, a San Siro, va in scena il più classico deiinA con l’capolista che ospita la Salernitan a fanalino di coda. Numeri inequivocabili che rendono i nerazzurri favoritissimi, per

Inter-Juventus Women è finita da poco con il risultato di 0-2. Niente da fare per le ragazze di Rita Guarino, che non riescono a sorprendere contro ... (inter-news)

14 febbraio, San Valentino , la festa degli innamorati. E quale amore più grande esiste se non quello per la propria squadra del cuore?... (calciomercato)

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nella media dei bookmaker, nelle Quote offerte per il vincente dello Scudetto nella Serie A 2023-24 . ... (infobetting)

Inter-Salernitana è la venticinquesima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live ... (inter-news)

Inter-Salernitana, oltre 70mila a San Siro! Info e biglietti per la partita | OneFootball Inter-Salernitana verso il sold-out: per la sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A attesi più di 72mila spettatori per la sfida di venerdì alle 21 a San Siro. INFO BIGLIETTI – “Dopo ...

UEFA, rapporto tra costi e ricavi: Inter e Juve ok, Roma “a rischio” | OneFootball La UEFA ha pubblicato la prima edizione del report “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, un’analisi della Federcalcio europea – che Calcio e Finanza ha potuto consultare – che si ...

Inter-Salernitana, alcune statistiche e curiosità Sarà il decimo confronto in massima serie tra Inter e Salernitana quello in programma venerdì alle 21:00 allo Stadio “San Siro”. Un solo pareggio nei nove precedenti tra le due squadre in Serie A: 1-1 ...