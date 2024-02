Serie A | 5 club e 5 giocatori che stanno under-performando Nessuno peggio del Napoli | anche la Juventus in top 5|Primapagina

i dettagli" Frosinone 20/08/2021 - campionato di calcio serie B / la ricostruzione del club stava iniziando e la trasformazione da Lo scorso anno sono andati via giocatori importanti. Non siamo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 19:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Chi sta facendodi tutti in zona gol in questa stagione inA? O meglio chi sta, ovvero raccogliendo meno di quanto in realtà dovrebbe creare? Ci sono 5 squadre che, mettendo in rapporto il valore fra gol segnati e gol attesi, hanno in realtà deluso le aspettative non solo dei propri tifosi, madegli studiosi statistici del mondo del calcio. Sì perché non sempre, e nel calcio questo dato è palese, i dati elaborati dagli algoritmi portano poi al risultato finale. GOALS VS XGOALS – Per capire la statistica bisgona però spiegare cosa si intende per xGoals. I gol attesi o Expected Goals (xG) misurano statisticamente la ...