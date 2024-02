" Dobbiamo limitare il numero di partite " Alcuni club di Serie il numero di partite per salvaguardare la salute dei giocatori che

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Chi sta facendodi tutti in zona gol in questa stagione inA? O meglio chi sta, ovvero raccogliendo meno di quanto...

In Coppa di Francia emozioni a non finire con il Rouen che prosegue il suo sogno volando ai quarti dopo aver elimina to il Monaco ai rigori. La ... (fanpage)

Guler potrebbe presto approdare in Serie A. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: “Il Real Madrid spinge per cederlo”. Uno dei calciatori ... (rompipallone)

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante in estate. contatti positivi per Ouédraogo , ma spunta un altro club di Serie A (pianetamilan)

Serie A, 5 club e 5 giocatori che stanno under-performando. Nessuno peggio del Napoli, anche la Juventus in top 5 Chi sta facendo peggio di tutti in zona gol in questa stagione in Serie A O meglio chi sta under-performando, ovvero raccogliendo meno di quanto in realtà dovrebbe.

Tare ricorda la Lazio: «A Roma la mia esperienza più bella. Sarri ha un carattere difficile, ma fu una mia scelta» All'indomani della vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco è tornato a parlare anche l'ex ds biancoceleste, Igli Tare. Ecco come si è espresso ai microfoni di Radio Serie ...

Tabù Europa League, questo è l'anno buono La storia italiana in una coppa mai vinta Col nuovo format abbiamo fatto soltanto due finali, l'ultima con la Roma di Mourinho. Anche se abbiamo 9 Coppe Uefa in bacheca ...