Sequestrato Laboratorio Artigianale dalla Guardia di Finanza | Produzione di Falsi Componenti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Teramo - Ladidi Teramo ha scoperto unche produceva fedelmentedi arredo contraffatti di un noto marchio di arredamento. Durante i controlli sul territorio, i Finanzieri hanno individuato un furgone che trasportava tavoli e sedie, ma il conducente non è stato in grado di fornire la documentazione necessaria per tracciare la filiera commerciale dei prodotti. Il trasportatore ha dichiarato di aver acquistato i mobili, per sé e per conto di terzi, presso una Roseto degli Abruzzi, tramite una piattaforma online di compravendita. Successivamente, i militari hanno individuato ilindicato e hanno rinvenuto un punzone in ottone utilizzato per marchiare a fuoco i prodotti, oltre a ulteriori beni ...