Senza biglietto | aggredisce il capo treno | denunciato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Grizzana (Bologna), 15 febbraio 2024 - Viaggiavasuldella linea Bologna-Prato e quando è stato scoperto dallo ha spintonato per non ricevere la multa. L'uomo, un trentaseienne, originario del Marocco, alla fine è statodai carabinieri della stazione di San Benedetto Val di Sambro. I militari dell'Arma sono stati allertati daldel convoglio Bologna-Prato, fermo alla stazione ferroviaria Grizzana, che chiedeva aiuto perché era stato spintonato da un passeggero sprovvisto del titolo di viaggio, che voleva evitare di farsi sanzionare e pretendeva di proseguire la marcia fino alla fermata successiva, la stazione San Benedetto Sambro – Castiglione Pepoli. Alla vista dei militari dell'Arma, giunti sul ...

